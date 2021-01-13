В Томской области на ряде заправок выросли розничные цены на бензин

В Томской области выросли розничные цены на бензин. Ранее о подорожании топлива писали федеральные СМИ. По их данным, оптовые цены на топливо могут резко увеличиться в январе вслед за ростом стоимости нефти.

Томская УФАС с 22 декабря по 13 января провела мониторинг розничных и оптовых цен на бензин и дизельное.





Так стоимость бензина марки АИ-92 на заправках «Томскнефтепродукта» ВНК (НК «Роснефть») возросла на 0,24 % и составила 41,35 рубля за литр. Стоимость АИ-95 осталась без изменений и составляет 43,85 рубля за литр. Литр дизельного топлива продается за 50,40 рублей.





На заправках «Сибнефтепродукта», работающего под брендом Elke Auto, стоимость АИ-92 возросла на 0,98 % и составляет 41,05 рубля за литр. АИ-95 также подорожал на 0,69 %, до 43,60 рубля за литр. Цена зимнего дизельного топлива сохранилась на отметке в 50 рублей за литр.





Сильнее всего топливо подорожало на заправках «Газпромнефти». Так стоимость бензина марки АИ-92 возросла на 1,59 % и сейчас находится в диапазоне от 40,9 до 41,8 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 1,15 % и сейчас он продается в диапазоне от 43,25 до 44,25 рублей. Розничная цена зимнего дизельного топлива, как и ранее, составляет от 50 до 50,5 рублей за литр.





При этом оптовые цены на бензин и дизельное топливо на ряде заправок снизились, а где-то нет.





Так стоимость тонны бензина марки АИ-92 у «Томскнефтепродукта» (НК «Роснефть») стала меньше на 2,73 % и сейчас составляет 49,8 тысячи рублей за тонну. АИ-95 стал дешевле на 4,2%, до 52,4 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливе продается по цене в 52,9 тысячи рублей за тонну, снижение составило 1,21 %.





У «Газпромнефти», напротив, стоимость бензина марки АИ-92 возросла на 1,85 %, до 49,5 тысячи рублей за тонну. АИ-95 стал дороже на 1,82 % до 50,3 тысячи рублей за тонну. Зимнее дизельного топлива подорожало на 0,96 % — до 52,45 тысячи рублей за тонну.