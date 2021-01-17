Добрые новости
17 января,
2021
Новости

В Томской области на несколько часов отключат телерадиовещание в понедельник

ТВ2
ТВ2
39 минут назад

В понедельник, 18 января, томский ОРТПЦ будет проводить профилактические работы.


«18-24 января возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Томский ОРТПЦ информирует о проведении плановых квартальных профилактических работ в городах Томск, Стрежевой, Колпашево, Асино, селах Павлово Каргасокского района и Белый Яр Верхнекетского района», — говорится в сообщении.


В связи с этим 18 января до 11:00 может полностью отсутствовать эфирное телерадиовещание.


Полный список отключений доступен по ссылке


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.