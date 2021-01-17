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В Томской области на несколько часов отключат телерадиовещание в понедельник
39 минут назад
В понедельник, 18 января, томский ОРТПЦ будет проводить профилактические работы.
«18-24 января возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Томский ОРТПЦ информирует о проведении плановых квартальных профилактических работ в городах Томск, Стрежевой, Колпашево, Асино, селах Павлово Каргасокского района и Белый Яр Верхнекетского района», — говорится в сообщении.
В связи с этим 18 января до 11:00 может полностью отсутствовать эфирное телерадиовещание.
Полный список отключений доступен по ссылке.
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