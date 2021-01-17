В Томской области на несколько часов отключат телерадиовещание в понедельник

В понедельник, 18 января, томский ОРТПЦ будет проводить профилактические работы.





«18-24 января возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала. Томский ОРТПЦ информирует о проведении плановых квартальных профилактических работ в городах Томск, Стрежевой, Колпашево, Асино, селах Павлово Каргасокского района и Белый Яр Верхнекетского района», — говорится в сообщении.





В связи с этим 18 января до 11:00 может полностью отсутствовать эфирное телерадиовещание.







Полный список отключений доступен по ссылке.





ПОДДЕРЖИ ТВ2!

