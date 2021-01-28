В Томской области мужчина после инсульта не попал в дом престарелых из-за пандемии

Осенью прошлого года к томскому омбудсмену Елене Карташовой обратился пенсионер, который проживал в Каргасокском районе. Мужчина, после перенесенного инсульта не может сам за собой ухаживать и нуждается в постоянной посторонней помощи. У пенсионера есть взрослые дети, но от участия в решении проблем беспомощного отца они отказались. Для пожилого человека остался единственный вариант — переезд в дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Как сообщается на сайте аппарата уполномоченного по правам человека в Томской области, Елену Карташову попросили помочь пенсионеру с оформлением документов в дом-интернат, поскольку из-за коронавирусных ограничений сроки его переселения в социальное учреждение затянулись.





В итоге после рассмотрения обращений Елены Карташовой, органы соцзащиты выделили место в доме-интернате, куда пенсионер и переехал 15 января этого года.





В ведомстве также отметили, что 1 января 2021 года вступил в силу закон «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области». Теперь у одиноких пенсионеров и инвалидов, проживающих в Томской области, появилась альтернатива переселению в социальное учреждение. Главное, чтобы нашлось достаточное количество неравнодушных граждан, желающих организовать приемные семьи для людей, нуждающихся в посторонней помощи.





Уполномоченный по правам человека готова оказать содействие таким людям в решении организационных вопросов создания приемных семей для пожилых и инвалидов.