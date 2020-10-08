В Томской области могли занизить статистику по коронавирусу

Росстат опубликовал данных, из которых следует, что во многих регионах России, в том числе Томской области, могли быть занижены данные по смертности от коронавирусной инфекции. Отчет Росстата изучила Тайга.инфо.

Так, из данных следует, что в августе 2020 года от COVID-19 в России скончались 3863 человека, еще 3600 человек, которые тоже болели подтвержденным COVID-19, умерли от других заболеваний, на развитие которых инфекция «оказала существенное влияние на развитие смертельных осложнений» (1078 жертв) или «не оказала» (2522). При этом федеральный штаб приводил другие данные, из которых следовало, что всего в августе от коронавируса умер 3241 человек.





По общим данным Росстата, за период с апреля по август 2020 года «от коронавируса» умерли 27147 человек ( в эту статистику не входят те зараженные, которые умирали от осложнений других болезней — около 19 тысяч человек). Оперштаб информировал, что за все время пандемии к этому дню умерли от коронавируса 21865 человек.





Отмечается, что в Томской области смертность могла быть занижена в два раза. Так, 1 сентября 2020 года региональный оперштаб сообщал о смерти 69 пациентов, то из данных Росстата следует, что к тому времени от COVID-19 умерли на менее 159 зараженных. К этому дню, по официальным данным оперштаба умершими от инфекции числятся 88 жителей Томской области.





Похожая ситуация с расхождением цифр статистики складывается и в других сибирских регионах. Например, в Новосибирской области по данным Росстата с апреля по август умерли 767 пациентов, зараженных коронавирусом. При этом COVID-19 как основная причина указан в 482 случаях. Новосибирский оперштаб сообщал же о 361 умерших.





Больше чем в три раза смертность могли занизить в Омской области. По данным Росстата, с апреля по август здесь скончались 680 пациентов с коронавирусом, а именно от COVID — 472. Региональный оперштаб сообщал, что к 1 сентября погибли 198 заболевших (к 7 октября насчитали 328).





Самое существенное расхождение данных в Кемеровской области. Росстат сообщил о кончине от 433 пациентов с коронавирусом, а местный оперативный штаб о 49 жертвах. Кроме того, в Кемеровской области больше всего умерших пациентов с диагностированным COVID-19, на смерть которых коронавирус «не оказал существенного влияния» (256 случаев - это больше половины всех жертв).





Отметим, к сегодняшнему дню по данным федерального оперштаба в России больше 1,24 млн зараженных, умерли 21865 человека, выздоровели около 995 тыс. Россия уже занимала второе и третьем место по числу заболевших в мире, но официальная статистика по смертности была ниже, чем в других странах с таким же числом инфицированных. Сейчас по данным университета Джонса Хопкинса Россия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших. На первом месте США, где более 7,5 млн человек заразились инфекцией; на втором — Индия с 6,7 млн случаев заражения, затем идет Бразилия (5 млн).





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