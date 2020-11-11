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11 ноября,
2020
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Новости

В Томской области меняется порядок выплат медикам за коронавирус

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Выплаты томским медикам за коронавирус будут производиться по новым правилам. Их размер будет зависеть от фактического числа отработанных смен и категории работника.

Специальная социальная выплата медикам за работу с COVID-пациентами будет осуществляться ежемесячно через Фонд социального страхования (ФСС) по новой схеме – за фактически отработанные смены. Выплаты будут начисляться за работу с коронавирусными пациентами врачам, медсестрам, водителям автомобилей бригад скорой помощи, работникам стационаров, амбулаторного звена, а также членам летных экипажей воздушных судов санавиации. 

В Томской области меняется порядок выплат медикам за коронавирус

Новый порядок, утвержденный правительством РФ 31 октября, начинает действовать с 1 ноября 2020 года и будет применяться в течение всего 2021 года. Первые выплаты медработники получат в декабре.


По новым правилам для начисления соцвыплаты за работу с COVID-пациентами или в случае контакта с COVID-положительным при исполнении должностных обязанностей медицинские организации региона до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным,  предоставляют в ФСС электронный реестр медработников, которым положена выплата, с указанием количества отработанных смен в отчетном месяце.


После проведения  проверки трудоустройства медицинских работников в организациях ФСС производит выплату на банковскую карту или счет медработника в течение 7 дней.


Ранее действующие 415-е и 484-е постановления правительства РФ по стимулирующим выплатам медработникам утратили свою силу с 1 ноября 2020 года.


«Горячая линия» Томского регионального отделения ФСС РФ (3822) 60-84-70 (вопросы о направлении реестров сведений от медицинских организаций, сроках выплат, консультирование по общим вопросам).

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