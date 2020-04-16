В Томской области ликвидирован пал травы на общей площади около 90 гектаров

За сутки с 15 по 16 апреля МЧС по Томской области 17 раз выезжало на тушение палов травы, общая площадь которых достигла 90 гектаров, сообщает пресс-служба администрации Томской области.
На тушение трех гектаров сухой растительности на окраине деревни Беловодовка в Зырянском районе местным спасателям потребовалось больше часа.
В этот же день возгорание произошло на одной из улиц села Успенка в Первомайском районе, где выгорело 30 тысяч квадратных метров травы. Два пожарных подразделения ликвидировали огонь в течение полутора часов.
С 4 апреля, когда в регионе был зафиксирован первый в 2020 году пал, пожарные выезжали на тушение сухой растительности 61 раз.
Чтобы обеспечить пожарную безопасность в разгар весной, в Томской области организованы межведомственные рейды. Патрульные группы будут привлекать к ответственности виновников палов не только за поджоги, но и за нарушение действующего в регионе режима самоизоляции.
Для справки: Наказание за поджог сухой травы и сжигание мусора предусматривает административные штрафы до 30 тыс. рублей для физических лиц, до 200 тыс. рублей — для юрлиц. При введении особого противопожарного режима они увеличиваются вдвое. В случае если пожар уничтожит имущество граждан или от него пострадают люди, наступает уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет.
За нарушение правил самоизоляции или санитарно-эпидемиологических норм для граждан возможны штрафы до 40 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей. Если нарушение приведет к причинению вреда здоровью или смерти людей, виновным грозит уголовная ответственность.