В Томской области ликвидирован пал травы на общей площади около 90 гектаров

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За сутки с 15 по 16 апреля МЧС по Томской области 17 раз выезжало на тушение палов травы, общая площадь которых достигла 90 гектаров, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

На тушение трех гектаров сухой растительности на окраине деревни Беловодовка в Зырянском районе местным спасателям потребовалось больше часа.

Фото: МЧС

В этот же день возгорание произошло на одной из улиц села Успенка в Первомайском районе, где выгорело 30 тысяч квадратных метров травы. Два пожарных подразделения ликвидировали огонь в течение полутора часов.

С 4 апреля, когда в регионе был зафиксирован первый в 2020 году пал, пожарные выезжали на тушение сухой растительности 61 раз.

Чтобы обеспечить пожарную безопасность в разгар весной, в Томской области организованы межведомственные рейды. Патрульные группы будут привлекать к ответственности виновников палов не только за поджоги, но и за нарушение действующего в регионе режима самоизоляции.