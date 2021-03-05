В Томской области круглосуточно будут наблюдать за ледоходом

В период весеннего половодья уровни воды на реках региона круглосуточно будут отслеживать водомерные посты и дежурные группы.
«Всего в предстоящий сезон половодья планируется задействовать 47 гидропостов, 24 из которых будут установлены дополнительно», — сообщил межведомственной комиссии по ЧС начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.
В населенных пунктах с угрозой подтопления территорий в помощь муниципалитетам также будут дежурить оперативные группы спасателей.
«Пожарные гарнизоны, подразделения Государственной инспекции по маломерным судам и аэромобильная группировка готовы к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ», — подчеркнул заместитель начальника регионального управления МЧС Константин Кондратьев.
Администрация Томского района на период весеннего половодья подготовит пять пунктов временного размещения людей в Кисловке, Кафтанчиково, Батурино, Вершинино и Синем Утесе.
В Колпашевском районе под особый контроль муниципальная власть возьмет пять населенных пунктов в зоне возможного подтопления, где проживают 380 человек. А для профилактики заторов льда на Оби в районе деревни Тискино запланированы ледовзрывные работы.
По предварительным прогнозам Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уровни воды в предстоящее половодье ожидаются в пределах нормы.
«К регулированию паводковых вод также готовится новосибирское водохранилище, объем его свободных емкостей сейчас составляет 40 процентов», — уточнила начальник отдела Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Галина Мершина.
В 2020 году из федерального бюджета на организацию противопаводковых мероприятий регион получил 49 млн рублей. Эти средства были направлены на расчистку русла реки Черная в селе Тахтамышево и капремонт дамбы на реке Ум у села Кандинка Томского района.