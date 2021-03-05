Добрые новости
05 марта,
2021
1
фото
Новости

В Томской области круглосуточно будут наблюдать за ледоходом

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

В период весеннего половодья уровни воды на реках региона круглосуточно будут отслеживать водомерные посты и дежурные группы.


«Всего в предстоящий сезон половодья планируется задействовать 47 гидропостов, 24 из которых будут установлены дополнительно», — сообщил межведомственной комиссии по ЧС начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.


В населенных пунктах с угрозой подтопления территорий в помощь муниципалитетам также будут дежурить оперативные группы спасателей.


«Пожарные гарнизоны, подразделения Государственной инспекции по маломерным судам и аэромобильная группировка готовы к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ», — подчеркнул заместитель начальника регионального управления МЧС Константин Кондратьев.

В Томской области круглосуточно будут наблюдать за ледоходом

Администрация Томского района на период весеннего половодья подготовит пять пунктов временного размещения людей в Кисловке, Кафтанчиково, Батурино, Вершинино и Синем Утесе.


В Колпашевском районе под особый контроль муниципальная власть возьмет пять населенных пунктов в зоне возможного подтопления, где проживают 380 человек. А для профилактики заторов льда на Оби в районе деревни Тискино запланированы ледовзрывные работы.


По предварительным прогнозам Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды уровни воды в предстоящее половодье ожидаются в пределах нормы.


«К регулированию паводковых вод также готовится новосибирское водохранилище, объем его свободных емкостей сейчас составляет 40 процентов», — уточнила начальник отдела Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Галина Мершина.


В 2020 году из федерального бюджета на организацию противопаводковых мероприятий регион получил 49 млн рублей. Эти средства были направлены на расчистку русла реки Черная в селе Тахтамышево и капремонт дамбы на реке Ум у села Кандинка Томского района.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.