В Томской области круглосуточно будут наблюдать за ледоходом

В период весеннего половодья уровни воды на реках региона круглосуточно будут отслеживать водомерные посты и дежурные группы.





«Всего в предстоящий сезон половодья планируется задействовать 47 гидропостов, 24 из которых будут установлены дополнительно», — сообщил межведомственной комиссии по ЧС начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин.





В населенных пунктах с угрозой подтопления территорий в помощь муниципалитетам также будут дежурить оперативные группы спасателей.





«Пожарные гарнизоны, подразделения Государственной инспекции по маломерным судам и аэромобильная группировка готовы к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ», — подчеркнул заместитель начальника регионального управления МЧС Константин Кондратьев.