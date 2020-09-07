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В Томской области коронавирусом заболели больше 6 тысяч человек
1 час назад
Коронавирус подтвердился еще у 45 жителей Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 6039 человек.
Из заболевших COVID-19 за сутки 15 человек не имеют симптомов заболевания, у 21-го признаки ОРВИ, у девяти – пневмония.
Вылечились за сутки 20 человек. Общее число уже здоровых пациентов достигло 4 963 человек.
Скончались в Томской области 72 человека.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 030 690 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 843 277 человек.
Также за сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 871 человек.
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