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07 сентября,
2020
Новости

В Томской области коронавирусом заболели больше 6 тысяч человек

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Коронавирус подтвердился еще у 45 жителей Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 6039 человек.


Из заболевших COVID-19 за сутки 15 человек не имеют симптомов заболевания, у 21-го признаки ОРВИ, у девяти – пневмония.

Вылечились за сутки 20 человек. Общее число уже здоровых пациентов достигло 4 963 человек.


Скончались в Томской области 72 человека.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 030 690 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 843 277 человек. 
 
Также за сутки зафиксирован 51 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 871 человек. 

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