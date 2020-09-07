В Томской области коронавирусом заболели больше 6 тысяч человек

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Коронавирус подтвердился еще у 45 жителей Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 6039 человек.

Из заболевших COVID-19 за сутки 15 человек не имеют симптомов заболевания, у 21-го признаки ОРВИ, у девяти – пневмония.



Вылечились за сутки 20 человек. Общее число уже здоровых пациентов достигло 4 963 человек.

Скончались в Томской области 72 человека.