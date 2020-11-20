В Томской области коронавирусом заболели больше 16 тысяч человек

211 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Общее число заболевших превысило 16 тысяч человек.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 251 человека, трое умерли.





Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 14-ти пневмония, у 128-ми ОРВИ, у 69 человек инфекция протекает бессимптомно.





По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: у всех была гипертоническая болезнь, у двоих еще установлены хроническая болезнь почек, сахарный диабет и ожирение, в анамнезе одного – онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.





За весь период в Томской области установлены 16 050 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 10 551, умерших 143.