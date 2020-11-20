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20 ноября,
2020
Новости

В Томской области коронавирусом заболели больше 16 тысяч человек

ТВ2
ТВ2
1 день назад

211 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за последние сутки. Общее число заболевших превысило 16 тысяч человек.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 251 человека, трое умерли.


Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 14-ти пневмония, у 128-ми ОРВИ, у 69 человек инфекция протекает бессимптомно.


По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям: у всех была гипертоническая болезнь, у двоих еще установлены хроническая болезнь почек, сахарный диабет и ожирение, в анамнезе одного – онкологическое заболевание. Коронавирусная инфекция сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.


За весь период в Томской области установлены 16 050 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 10 551, умерших 143.

Доля пациентов, которые вылечились в Томской области, составляет 65 %. Это значительно меньше, чем в целом по Сибири и России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). В целом область преодолела планку в 10 тысяч выздоровевших. 


Томская область продолжает возглавлять тройку «антилидеров» СФО с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19. Второе место у Хакасии, где доля составляет 68 %; третье место делят Республика Алтай и Красноярский край (по 76 %).

За весь период эпидемии в Сибири вылечились от коронавируса 150 529 человек, или 80 % от общего числа выявленных в округе случаев.

За последние сутки в России подтвердились 20 985 случаев ковида в 85 регионах. Общее число заболевших приближается к 1,991 млн пациентов. Вылечились 1,5 млн человек. 


Скончались, по официальным данным, 34 387 человек.

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