В Томской области коронавирус выявили еще у 48 человек за последние сутки

В Томской области выявили 48 новых случаев заражения Covid-19. Таким образом, за все время пандемии в регионе зарегистрировано 1215 случаев, сообщает оперштаб. 12 человек выздоровели.

Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 27 человек. Всего лечение в стационарах проходят 428 пациентов с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 13 человек: семь подключены к аппаратам ИВЛ, шесть пациентов на масочной подаче ислорода.

Выздоровели за последние сутки 12 человек, а за все время — 576. В России подтвердили 520 129 случаев заболевания COVID-19 (за последние сутки — 8 706). Выздоровели за все время 274 641 пациент (за сутки — 5 271), скончались за время пандемии 6 829 инфицированных (за сутки — 114).

Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня.





В регионе разрешены занятия спортом на улице (при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров), прогулки на улице с членами семьи, открыты парки и скверы. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские, открыты крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте.









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