В Томской области коронавирус подтвердился еще у 49 человек. Один пациент скончался

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 19 пациентов пневмония, у 11-ти – признаки ОРВИ, у 19 человек инфекция протекает бессимптомно. У скончавшегося пациента болезнь сопровождалась крайне тяжелым течением с дыхательной недостаточностью. Смерть наступила в результате двухсторонней полисегментарной пневмонии с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

У 49 жителей региона за сутки подтвердился диагноз «коронавирус». 63 человека выздоровели, еще один пациент умер.

Под медицинским наблюдением в России остаются 366 373 человек. За последние сутки в стране COVID-19 диагностирован у 5811 человек. Всего в стране коронавирус выявлен у 800 849 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 588 774 человек. За весь период в России от коронавируса скончались 13 046 человек.

В России за последние сутки проведено 299 тыс. тестов на коронавирус.

В Томской области с начала пандемии коронавирус подтвержден у 3766 человек. Выздоровели 2219 человек. 29 пациентов скончались.





Ранее ректор СибГМУ Ольга Кобякова рассказала, что в респираторном госпитале с диагнозом коронавирус находился 81 пациент. Из них восемь человек в реанимации (четыре пациента на инвазивной ИВЛ, два – на неинвазивной).





«Особое внимание уделяется шести «лежачим» пациентам, тяжесть состояния которых обусловлена сопутствующими заболеваниями и возрастом», — отметила Ольга Кобякова.