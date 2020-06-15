В Томской области коронавирус подтвердился еще у 46 человек

Еще 46 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Общее число заболевших в регионе составляет 1314 человек.

На сегодняшний день COVID-19 в России выявлен у 537 тысяч человек. За весь период зафиксирован 7 091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. 683 человека.

По данным экспертов, темпы роста числа заболевших COVID-19 в Томской области выше, чем среднем в России. Губернатор Сергей Жвачкин продлил режим повышенной готовности в Томской области до 23 июня.





В регионе разрешены занятия спортом на улице (при условии совместных занятий не более 2 человек и расстояния между занимающимися не менее 5 метров), прогулки на улице с членами семьи, открыты парки и скверы. Работает ряд предприятий сферы услуг, например, парикмахерские, открыты крупные магазины и торговые точки, в том числе уличные. Введен масочный режим в общественных местах и в транспорте.





При этом коэффициент распространения инфекции в Томской области снижается. Власти региона объясняют это методикой подсчета. Так как данные по заболевшим за четыре последние дня соотносятся с данными по заболевшим за четыре предыдущих дня.





ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.