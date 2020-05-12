В Томской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 294 человек

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15 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 294 человека. Четыре пациента, у которых диагностировали коронавирус, умерли. 67 человек выписали, за сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще четырех человек.

У 13 новых выявленных заболевших клинических симптомов нет, они изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением. Два человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один из них имеет симптомы ОРВИ, второй пациент без симптомов, но входит в группу риска по возрасту.

«По трем случаям работают эпидемиологи, причина заражения пока не выявлена. Источниками инфицирования остальных стали контакты с ранее заболевшими», — уточнил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

Сегодня лечение в стационарах проходят 107 пациентов с COVID-19. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся шесть человек: двое на масочной подаче кислорода, четверо подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).

За сутки взято на исследование 526 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 28 535 исследований. ​