В Томской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 294 человек
15 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Томской области. Общее количество заболевших в регионе составляет 294 человека. Четыре пациента, у которых диагностировали коронавирус, умерли. 67 человек выписали, за сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление еще четырех человек.
У 13 новых выявленных заболевших клинических симптомов нет, они изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением. Два человека госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один из них имеет симптомы ОРВИ, второй пациент без симптомов, но входит в группу риска по возрасту.
«По трем случаям работают эпидемиологи, причина заражения пока не выявлена. Источниками инфицирования остальных стали контакты с ранее заболевшими», — уточнил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.
Сегодня лечение в стационарах проходят 107 пациентов с COVID-19. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся шесть человек: двое на масочной подаче кислорода, четверо подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).
За сутки взято на исследование 526 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 28 535 исследований.
За последние сутки в России выявлено больше 10 тысяч заболевших. Общее число человек, у которых диагностирован COVID-19, составляет 232 243 человека. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12 мая 2020 года остаются 251 тысяча человек. Таким образом, Россия вышла на второе место по количеству заболевших.
Напомним, что режим самоизоляции в регионе продлен до 1 июня, но при этом существенно смягчен. С 12 мая разрешены индивидуальные и внутрисемейные занятия спортом на свежем воздухе – на стадионах, лыжероллерных трассах, тропах здоровья, других спортивных плоскостных сооружениях. Также разрешены семейные прогулки и прогулки с детьми, в том числе в парках и скверах, с обязательным соблюдением дистанции от других гуляющих не менее трех метров.
С 18 мая в Томской области введен масочный режим (в общественном транспорте, в магазинах и торговых центрах, в местах массового пребывания людей в закрытых помещениях). Помимо защитных масок, рекомендуется использовать перчатки, кожные антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук.
По-прежнему в регионе приостановлена деятельность организаций общественного питания (за исключением дистанционной торговли), развлекательных центров, кинотеатров, деятельность по предоставлению дополнительных образовательных услуг, спортивных и фитнес-клубов.
Гражданам рекомендовано ограничить поездки по территории и за пределы Томской области.
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