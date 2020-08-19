В Томской области изменится Устав после принятия поправок в Конституцию

Как отмечается на сайте парламента, они нужны, чтобы привести основной региональный Закона в соответствие с положениями обновленной Конституции России.

«Изменения в Конституцию вступили в силу 4 июля, – говорит Оксана Козловская. – И в региональном законодательстве нам нужно в первую очередь скорректировать положения в соответствии с нормами Конституции, не требующими принятия федеральных законов. Прежде всего речь идет о вопросах совместного ведения Российской Федерации и субъекта РФ, уточняемых положениями обновленной Конституции. Это сельское хозяйство; молодежная политика; защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях».





Также в Уставе поменяется название должности члена Совета Федерации, теперь это будут сенаторы Российской Федерации. Изменится и процедура назначения на должность прокурора региона: теперь его будет назначать президент после консультации с Совфедом.





«И это происходит без участия законодательного органа субъекта Федерации. Мы также должны будем отменить областной закон, который определял порядок такого согласования», — говорится в сообщении.





Эти поправки в Устав депутатам предлагают принять в первом чтении на ближайшем собрании думы, которое пройдет 27 августа.





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