В Томской области готовы развернуть 1000 коек для пациентов с коронавирусом

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Томская область готова в случае необходимости принять до 1000 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, перепрофилировав существующие стационары под инфекционные, сообщил на пресс-конференции в РИА «Томск» журналистам в пятницу заместитель начальника облдепартамента здравоохранения Сергей Дмитриев.

Фото: Виктория Мучник

У нас развернуто два инфекционных отделения — горбольница №3 и имени Сибирцева, — рассказал Дмитриев. — Дополнительно предусмотрено развертывание двух профильных инфекционных стационаров для пациентов. Также определен обсерватор для лиц, прибывших из зарубежных стран для медицинского наблюдения. Это отдельно стоящее здание за территорией города для лиц, которые находятся в карантине в течение двух недель. Сейчас там никого нет. Он рассчитан на 54 места.

Пациенты с иными инфекционными заболеваниями теперь будут доставляться в инфекционное отделение СибГМУ. По словам Сергея Дмитриева, в настоящее время в инфекционном отделении горбольницы №3 находятся 12 человек, из них подтвержденный случай заболевания COVID-19 по-прежнему один, у девяти человек диагноз не подтвердился, два исследования находится в работе.