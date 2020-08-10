В Томской области горят леса на площади 1,1 тысяч га

Локализованы пожары: (68,6 га) в Улу-Юльском и в Верхнекетском лесничествах. Один очаг действует в Александровском, по три — в Каргасокском и Васюганском лесничествах. Общая площадь действующих пожаров составляет 1,1 тыс. га.





В тушения пожаров задействованы 103 сотрудника авиапожарной службы, в том числе 27 человек федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», 6 сотрудников наземных лесопожарных подразделений департамента лесного хозяйства Томской области, 43 сотрудника регионального управления МЧС России по Томской области, 1 арендатор.





На землях лесного фонда региона установился высокий класс пожарной опасности — 3,8. Всего с начала года в Томской области ликвидировано 152 лесных пожара на общей площади 3,3 тысячи гектаров. Из 152 лесных пожаров в течение суток с момента обнаружения ликвидировано 113 лесных пожаров, что составляет 74,34%, 9 лесных пожаров перешли в категорию крупных (1760,2 га). Причины возникновения: местное население – 104 случая, переход с земель иных категорий (сельскохозяйственный пал) – 18 случаев, переход лесных пожаров с граничащих субъектов – 2 случая, линейные объекты - 1 случай, от гроз - 27 случаев.







С 7 августа в Томской области введен особый противопожарный режим. Во время действия особого противопожарного режима на территории региона запрещается разводить костры, проводить пожароопасные работы в лесных массивах и на территориях, прилегающих к населенным пунктам, жечь сухую траву и т.п. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности в этот период для граждан установлены от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 25 до 40 тыс. рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тыс. рублей.





О возгораниях в лесу жители Томской области могут сообщить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.



