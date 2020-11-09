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09 ноября,
2020
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В Томской области эпидпорог по ОРВИ у взрослых превышен на 200 %

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Эпидпорог по ОРВИ у взрослых в Томской области превышен в несколько раз. Вирусы гриппа пока на территории региона не фиксируются. Об этом в ходе прямого эфира рассказала глава томского управления Роспотребнадзора Ольга Пичугина.

«Превышение эпидпорога идет в группе от 16 и старше. Тут несколько причин. Во-первых, до коронавируса люди этого возраста очень редко обращались в поликлиники. У нас привычка к героизму ходить до последнего на работу и заниматься самолечением. К чему это приводит? Это приводит к росту количества пневмоний», — сказала Ольга Пичугина, добавив, что не нужно принимать антибиотики без назначения врача.


«На сегодняшний день у нас по Томской области недельный эпидпорог превышен на 83,6%. Из них по Томску на 91%. По взрослому населению эпидпорог превышен на 200», — отметила Ольга Пичугина.


По словам специалиста, сейчас многие жители региона паникуют и при любых симптомах вирусной инфекции сдают тест на коронавирус. Это приводит к росту нагрузки на лаборатории: в день там выполняется до 6 тысяч ПЦР-тестов. Сейчас рассматривается возможность привлечения к работе дополнительных лабораторий.


​«Большая просьба к гражданам — немного остановиться, не впадать в панику, сдавать тесты по направлению врачей. Если есть клиническая картина проявления заболевания — не нужно идти в лабораторию, следует дождаться прихода врача. <...> Некоторые подвержены панике, сдают тест буквально каждую неделю. Не нужно этого делать. Чтобы сдавать тест на коронавирус, требуются определенные обстоятельства», — сказала Ольга Пичугина.

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