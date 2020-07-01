В Томской области доля выздоровевших от коронавируса составляет 48%

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В Томской области доля выздоровевших от коронавируса составила 48%. Регион по-прежнему находится на пятом месте среди субъектов Сибирского федерального округа. Общий процент выздоровевших в регионе за неделю вырос на 4%.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах России. Данные приводятся по состоянию на 30 июня.

В СФО по доле выздоровевших лидируют Алтайский край и Хакасия — 72% людей, заразившихся COVID-19, уже здоровы. Оба эти региона входят в российский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса.

Республика Тыва, как и раньше, замыкает рейтинг по СФО. Здесь зафиксировано 26% случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19. Это по-прежнему самый низкий показатель среди регионов России.



За весь период эпидемии в Сибири вылечились от коронавируса 19,5 тысяч человек, это 48% от общего числа выявленных в федеральном округе случаев.