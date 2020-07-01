В Томской области доля выздоровевших от коронавируса составляет 48%
В Томской области доля выздоровевших от коронавируса составила 48%. Регион по-прежнему находится на пятом месте среди субъектов Сибирского федерального округа. Общий процент выздоровевших в регионе за неделю вырос на 4%.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в регионах России. Данные приводятся по состоянию на 30 июня.
В СФО по доле выздоровевших лидируют Алтайский край и Хакасия — 72% людей, заразившихся COVID-19, уже здоровы. Оба эти региона входят в российский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса.
Республика Тыва, как и раньше, замыкает рейтинг по СФО. Здесь зафиксировано 26% случаев выздоровления от общего числа случаев COVID-19. Это по-прежнему самый низкий показатель среди регионов России.
За весь период эпидемии в Сибири вылечились от коронавируса 19,5 тысяч человек, это 48% от общего числа выявленных в федеральном округе случаев.
В России данный показатель равен 64%: на сегодняшний день в нашей стране более 412 тысяч человек излечились от COVID-19.
Первое место в общероссийском рейтинге регионов, как и неделю назад занимает Республика Марий Эл. Здесь самый высокий показатель вылечившихся от коронавируса — 95%. В тройке лидеров также Ленинградская область (94%) и Пензенская область (94%).
Регионов России, где процент вылечившихся составляет 61% и более от общего числа пациентов с официально подтвержденным диагнозом, за неделю стало больше на 10 — их количество равняется 46.
Еще в 33 регионах РФ процент выздоровевших колеблется от 41 до 60%. Среди них все остальные субъекты СФО, за исключением Иркутской области и Республики Тыва.
Всего шесть регионов России показывают самый малый показатель числа выздоровевших — от 17 до 40%. В эту группу входят Иркутская область и Тыва.
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