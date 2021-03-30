В Томской области для повышения рождаемости будут работать над мужским здоровьем

В Томской области разрабатывают программу по мужскому здоровью, направленную на повышение рождаемости. Об этом рассказал на заседании экспертного совета при заместителе губернатора по социальной политике глава облздрава Сергей Дмитриев.





«Вопросам репродуктивного мужского здоровья необходимо уделять особое внимание, ведь при обследовании семейных пар в половине случаев проблемы с бесплодием устанавливаются у мужчин. В разработке мероприятий, направленных на комплексное медицинское сопровождение мужского населения, включая обследования в детском и фертильном возрасте, принимают участие урологи, детские специалисты», — цитирует пресс-служба обладминистрации Сергея Дмитриева.





Он добавил, что такие программы для женщин уже успешно работают в регионе. Среди медицинских мероприятий для улучшения демографической ситуации он назвал профилактику абортов, онкологических, соматических заболеваний и выполнение ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).





«В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» за счет средств ОМС планируется провести не менее 1100 процедур ЭКО, в 2020 году было проведено 1080. В течение этого года очередь по данной услуге должна быть полностью ликвидирована. Жительницы Томской области по желанию могут пройти ЭКО по полису ОМС в другом регионе», — привел данные начальник облздрава.





В сообщении обладминистрации отмечается, что в прошлом году в регионе провели 5226 абортов, это на 521 меньше, чем годом ранее. При этом во всех районных больницах и женских консультациях организовали кабинеты доабортного консультирования, а специалистам положены «стимулирующие» за отказ женщины от прерывания беременности и ведения ее до родов. В кабинетах с женщинами работают психологи, сотрудники соцзащиты, которые консультируют по мерам поддержки. В прошлом году после доабортного консультирования 483 женщины приняли решение не прерывать беременность и родить ребенка.





На экспертном совете пришли к выводу, что решать проблемы рождаемости недостаточно только с помощью медицинских мероприятий и социальных выплат, а нужно использовать образовательные и культурные программы: вводить здоровый образ жизни, «формировать семейные ценности и высокий уровень сексуального воспитания».





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