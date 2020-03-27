В Томской области четвертый год не могут принять закон о доступной юридической помощи в регионах

Жители ряда регионов Томской области не могут получить юридическую помощь «в шаговой доступности». В 2016 году власти разработали законопроект об организации юридических консультаций в отдаленных муниципалитетах, однако он до сих пор не принят.





По закону, если на территории одного судебного района на одного судью приходится меньше двух адвокатов, то адвокатская палата по представлению органа исполнительной власти учреждает юридическую консультацию. В большинстве судебных районов, которые располагаются на территории Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Молчановского, Парабельского, Тегульдетского, Чаинского, Шегарского, Кривошеинского, Томского районов, количество адвокатов не хватает. Однако в Томской области так и не появилось ни одной подобной юридической консультации, говорится в отчете уполномоченного по правам человека Елены Карташевой.





25 февраля 2016 года депутаты облдумы приняли в первом чтении проект закона «О юридических консультациях в Томской области».





«Указанный проект получил положительные заключения Управления Минюста России по Томской области, юридического отдела областной думы, региональной Адвокатской палаты. Заключение Прокуратуры области содержало замечания к проекту и указание на то, что законопроект нуждается в доработке. На сегодняшний момент закон «О юридических консультациях в Томской области» так и не принят. Требования Федерального закона не исполнены», — подчеркивается в докладе омбудсмена, опубликованного на сайте облдумы.