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06 октября,
2020
Новости

В Томской области частично отменили плановые госпитализации и прием пациентов

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

В Томской области частично отменили плановые госпитализации и прием пациентов. Также приостановлены плановые медицинские осмотры, диспансеризация.


 «В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы вынуждены вновь вернуться к ограничительным мерам, –  пояснил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев. – Просим томичей и жителей Томской области с пониманием отнестись к ситуации и по возможности сократить посещения медицинских организаций, а при появлении признаков респираторного заболевания вызывать врача на дом».


Облздрав подчеркивает, что отмена операций не касается случаев, когда отсрочка может повлечь ухудшение состояния, обострение хронических болезней, угрозу жизни и здоровью пациентов. Также не будут приостановлены приемы пациентов, имеющих медицинские показания для проведения исследований на выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Экстренная госпитализация будет проводиться в полном объеме.


Вакцинация взрослых будет проводиться только по эпидемиологическим показаниям, включая вакцинацию против гриппа. Детская вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок будет проходить в полном объеме строго по записи, чтобы исключить образование очередей.


По словам Сергея Дмитриева, ограничения будут действовать ориентировочно в течение месяца и при стабилизации ситуации будут отменены.

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