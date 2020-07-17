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17 июля,
2020
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В Томской области чаще всего подделывают коньяк и бренди

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Наиболее напряженная обстановка по распространению фальсифицированного алкоголя в Тегульдетском, Александровском, Кожевниковском, Первомайском и Шегарском районах. В основном контрафактный алкоголь поступает из соседних регионов. Чаще всего подделывают коньяк и бренди, затем идут водка, вино и пиво. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации со ссылкой на председателя комитета по лицензированию Александра Деева.

В Томской области чаще всего подделывают коньяк и бренди

«Для усиления борьбы с фальсификатом губернатор создал постоянно действующую рабочую группу по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции. В рабочую группу вошли представители региональных органов исполнительной власти, управлений ФСБ и МВД по Томской области, Томской таможни, региональных управлений Роспотребнадзора и Роскомнадзора, предприятий по производству, обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. Руководителем рабочей группы назначен председатель комитета по лицензированию Томской области Александр Деев», — отмечается в сообщении.


Членам рабочей группы поручено подготовить предложения в федеральную комиссию по противодействию контрафакту, в частности, по маркировке и установлению фиксированной цены на пиво.

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