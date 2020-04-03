В Томской области будут в онлайн-режиме следить за ситуацией на рынке труда

Минтруд России в связи с эпидемиологической ситуацией запустил оперативный мониторинг рынка труда. Для этого разработаны и размещены на портале «Работа в России» электронные формы для заполнения работодателями, которые содержат информацию о численности работников, находящихся на временной удаленной работе, работающих неполный рабочий день, находящихся в простое, в отпусках без сохранения заработной платы, предполагаемых к увольнению и др. в связи с введением ограничительных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции.





«Онлайн-отчетность обеспечит возможность оценивать ситуацию на региональном рынке труда в режиме реального времени, использовать для анализа тенденций на рынке, и в последующем принимать меры по поддержке занятости», — отмечает начальник регионального департамента труда Светлана Грузных.





Заполнить электронные формы, разработанные Минтрудом России, и подавать отчетность можно на сайте «Работа в России» в личном кабинете работодателя. Вход в личный кабинет осуществляется по учетной записи на Едином портале государственных услуг.





Президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы и призвал оставаться дома и не посещать места скопления людей. Из-за объявленной выходной недели и введенного режима самоизоляции в Томской области не работает часть предприятий. Это кинотеатры, фитнес-залы, салоны красоты, кафе и рестораны, где нет доставки. Бизнес несет значительные убытки. Чтобы как-то смягчить удар, власти Томской области добились сокращения арендной платы и перенесли уплату части налогов.



Позднее Владимир Путин объявил нерабочими дни до 30 апреля. Как на эту новость отреагировали соцсети, смотрите здесь.







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