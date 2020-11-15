В Томской области будут производить напитки и йогурты из овса

Сельскохозяйственный научно-потребительский перерабатывающий потребительский кооператив «ИННОТЕК АГРО» планирует наладить производство натуральных функциональных и специализированных продуктов из зерна овса.





Общая стоимость проекта составляет 59,5 млн рублей, из них более 30 млн рублей — средства гранта.





Современный перерабатывающий комплекс площадью 1500 кв. метров построят в Томском районе. В производственных цехах разместятся линия по переработке и ферментации зерна и асептическая разливочная установка.





На основе овса кооператив планирует выпускать безлактозное растительное молоко, сгущенное молоко, крема, йогурты, а также производить натуральные ягодные морсы без сахара с использованием инновационных бескалорийных подсластителей и добавлением витаминов и минералов.





Кооператив «ИННОТЕК АГРО» объединяет четыре фермерских хозяйства и девять личных подворий. Научным партнером проекта, который планируется реализовать в течение пяти лет, выступает СибГМУ.