Добрые новости
15 ноября,
2020
Новости

В Томской области будут производить напитки и йогурты из овса

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Сельскохозяйственный научно-потребительский перерабатывающий потребительский кооператив «ИННОТЕК АГРО» планирует наладить производство натуральных функциональных и специализированных продуктов из зерна овса.


Общая стоимость проекта составляет 59,5 млн рублей, из них более 30 млн рублей — средства гранта.


Современный перерабатывающий комплекс площадью 1500 кв. метров построят в Томском районе. В производственных цехах разместятся линия по переработке и ферментации зерна и асептическая разливочная установка.


На основе овса кооператив планирует выпускать безлактозное растительное молоко, сгущенное молоко, крема, йогурты, а также производить натуральные ягодные морсы без сахара с использованием инновационных бескалорийных подсластителей и добавлением витаминов и минералов.


Кооператив «ИННОТЕК АГРО» объединяет четыре фермерских хозяйства и девять личных подворий. Научным партнером проекта, который планируется реализовать в течение пяти лет, выступает СибГМУ.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.