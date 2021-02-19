В Томской области более 15 тысяч человек получили бесплатные лекарства для лечения COVID-19

За три месяца с начала выдачи бесплатных лекарств для лечения коронавирусной инфекции на дому медикаменты получили 15 130 жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Так, выдали более 65 тысяч упаковок лекарств для 7 238 заболевших в Томске, 1 767 — в Северске и 6 125 человек в других районах.





«По назначению врача лекарства получают пациенты с пневмонией легкой степени тяжести или подозрением на нее, а также те, у кого подтвержден диагноз COVID-19 и есть симптомы заболевания. Кроме того бесплатные медикаменты полагаются тем, кто выписан на долечивание из стационара», — приводит пресс-служба слова начальника областного департамента здравоохранения Сергея Дмитриева.





Отмечается, что в 2020 году на приобретение бесплатных лекарств для лечения COVID-19 регион получил из федерального бюджета 63 миллиона рублей. В 2021 году Томской области на эти цели выделен транш в размере 11 миллионов рублей.





Выдачу лекарств осуществляет областной аптечный склад. После осмотра пациента врачом назначенная схема лекарственных препаратов вносится в электронный реестр, по которому сотрудники склада собирают пакеты для передачи лекарств на дом волонтерами.