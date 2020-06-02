В Томской области арестовали теплоход, перевозивший газ без лицензии
Транспортная полиция привлекла к административной ответственности предпринимателя за нелегальную перевозку смеси пропана и бутана. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.
«На реке Васюган при проверке теплохода с двумя баржами транспортные полицейские установили, что в восьми цистернах объемом по 12 тонн каждая перевозится смесь пропана и бутана. Судно принадлежит физическому лицу, у которого не имеется специальных разрешительных документов на перевозку почти 100 тонн взрывоопасного груза, а капитан судна принят на работу без оформления трудового договора», – говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Мыльджино сотрудники транспортной полиции обнаружили нелегальную станцию перекачки углеводородов. Коммерческая организация смонтировала взрывопожароопасную конструкцию на берегу реки Нюролька и осуществляла погрузочно-разгрузочные работы со сжиженным газом, не имея ни лицензии на этот вид деятельности, ни документов на право пользования земельным участком.
В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 19.20 КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением).
Ранее мы рассказывали о том, что в Мыльджино случился конфликт между жителями населенного пункта, активистами движения «Защитим томскую тайгу» и другими местными жителями, которые работают в ООО «Ситэк». Компания занимается перекачкой сжиженного газа на баржи, а далее транспортировкой его по водным каналам на продажу.
Одни жители опасаются того, что несоблюдение природоохранного законодательства и техники безопасности компанией и работниками влияет на экологию и может привести к пожару. Другие работают в «Ситэк» и не хотят останавливать деятельность, так как боятся потерять работу. Конфликт перерос в угрозы и прямые столкновения между сторонами.
Правоохранительные органы приостанавливали работу ООО «Ситэк», но, как сообщали в редакцию ТВ2 местные жители, спустя несколько часов после их отъезда работники собрали новое оборудование и продолжили работы. Свои слова они подтверждали видео.
Отметим, по данным Росреестра, компания «Ситэк» действительно взяла в субаренду участок, который не предназначен для перекачки газа. Также у компании нет лицензии на транспортировку опасных грузов по водным каналам, поэтому суд Черемушкинского района Москвы, где по ходатайству томского транспортного прокурора слушалось дело, запретил ООО «Ситэк» работу в Каргасокском районе. Подробно о ситуации и мнениях сторон мы рассказывали в материале «Дикий запад» на томском севере».
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