В Томской области 70% пациентов выздоровели от COVID-19

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в Сибири. На 11 августа в Томской области доля выздоровевших от коронавируса составила 70%.

Кроме того, изменилась и позиция Томской области среди регионов СФО. Область перешла с 8-го места на 9-е, оставаясь в тройке «антилидеров» округа с самыми низкими показателями.

Как сообщает ИЦК, по сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 2%, но все еще остается ощутимо ниже, чем общий по Сибирскому федеральному округу (78%).

Среди российских регионов с наименьшей долей выздоровевших — Томская область продолжает занимать 12-е место. При этом число умерших от COVID-19 в Томской области достигло 48.





11 августа перовое место в Сибири по доле выздоровевших удерживает Республика Хакасия (89%), второе и третье и — делят Тыва и Красноярский край, с одинаковым показателем в 84%.





Тройка регионов Сибири с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19 (70%) выглядит так: Омская, Томская, Кемеровская области.





Республика Хакасия, единственная из всех субъектов СФО, до сих пор входит в общероссийский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса. У региона 13-е место.





За весь период эпидемии в Сибири вылечилось от коронавируса 61 358 человек, или 78% от общего числа выявленных в округе случаев.





За неделю округ переместился с 7-го на 5-е место среди всех федеральных округов.

В России данный показатель также равен 78%: на сегодняшний день в нашей стране более 661 тысячи человек вылечились от COVID-19.





​ПОДДЕРЖИ ТВ2!