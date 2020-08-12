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12 августа,
2020
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В Томской области 70% пациентов выздоровели от COVID-19

ТВ2
ТВ2
45 минут назад

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) посчитал процент выздоровевших от COVID-19 в Сибири. На 11 августа  в Томской области доля выздоровевших от коронавируса составила 70%.

Как сообщает ИЦК, по сравнению с прошлой неделей этот показатель увеличился на 2%, но все еще остается ощутимо ниже, чем общий по Сибирскому федеральному округу (78%).


Кроме того, изменилась и позиция Томской области среди регионов СФО. Область перешла с 8-го места на 9-е, оставаясь в тройке «антилидеров» округа с самыми низкими показателями.

В Томской области 70% пациентов выздоровели от COVID-19

Среди российских регионов с наименьшей долей выздоровевших — Томская область продолжает занимать 12-е место. При этом число умерших от COVID-19 в Томской области достигло 48.


11 августа перовое место в Сибири по доле выздоровевших удерживает Республика Хакасия (89%), второе и третье  и — делят Тыва и Красноярский край, с одинаковым показателем в 84%.


Тройка регионов Сибири с самым низким процентом выздоровления от общего числа случаев COVID-19 (70%) выглядит так: Омская, Томская, Кемеровская области. 


Республика Хакасия, единственная из всех субъектов СФО, до сих пор входит в общероссийский ТОП-25 по индексу выздоровевших от коронавируса. У региона 13-е место. 


За весь период эпидемии в Сибири вылечилось от коронавируса 61 358 человек, или 78% от общего числа выявленных в округе случаев.


За неделю округ переместился с 7-го на 5-е место среди всех федеральных округов.

В России данный показатель также равен 78%: на сегодняшний день в нашей стране более 661 тысячи человек вылечились от COVID-19. 


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