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14 августа,
2020
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В Томской области +45 случаев COVID-19, 109 выздоровели, двое умерли

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Оперативный штаб рассказал о 45 новых случаях заражения COVID-19 в Томской области. Также объявлено о 109 выздоровевших и двух смертях. Как отмечает пресс-служба обладминистрации, оба умерших входили в группу риска по хроническим заболеваниям (сахарный диабет и бронхиальная астма), у них была обнаружена двусторонняя пневмония. Из вновь заболевших у 29 человек болезнь протекает бессимптомно, 11 человек выявлено ОРВИ, у пятерых — пневмония.

В Томской области +45 случаев COVID-19, 109 выздоровели, двое умерли

Всего за период пандемии в Томской области зарегистрировано 4885 случаев заболевания COVID-19, на данный момент 3533 человека выздоровели, 51 умер. Также 43 человек сейчас находятся в обсерваторах под Томском.

В Томской области +45 случаев COVID-19, 109 выздоровели, двое умерли

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