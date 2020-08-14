В Томской области +45 случаев COVID-19, 109 выздоровели, двое умерли

Оперативный штаб рассказал о 45 новых случаях заражения COVID-19 в Томской области. Также объявлено о 109 выздоровевших и двух смертях. Как отмечает пресс-служба обладминистрации, оба умерших входили в группу риска по хроническим заболеваниям (сахарный диабет и бронхиальная астма), у них была обнаружена двусторонняя пневмония. Из вновь заболевших у 29 человек болезнь протекает бессимптомно, 11 человек выявлено ОРВИ, у пятерых — пневмония.