В томской музыкальной школе появилась колесная лира

Детская школа искусств №3 приобрела редкий струнный музыкальный инструмент — колесную лиру, сообщает пресс-служба мэрии. На ней смогут учиться играть воспитанники, а также инструмент задействуют на выступлениях фольклорного ансамбля школы «Радуница».

Кроме того, в школе искусств недавно появились новые фортепиано, домры, гитара, гармонь, ксилофон и ударная установка. В 2020 году школа впервые набрала класс по специальности «Ударные инструменты». Ученики занимаются в специальном классе с шумоизоляцией.





Ранее сообщалось, что по гранту школа смогла обустроить «Музыкальную гостиную» с роялем и оборудованием для концертного зала.





Детская школа искусств № 3 — самая крупная школа дополнительного образования города. В ней сейчас обучаются 1300 детей по трем видам искусств: художественное, музыкальное и хореографическое.





«Администрация города с 2018 года выделяет средства на обновление фонда музыкальных инструментов городских музыкальных школ и школ искусств. Дополнительно к этому в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году удалось приобрести пять комплектов духовых инструментов: флейты, гобои, кларнеты, фаготы, трубы, саксофоны, тромбоны, трубы. Оборудование отечественного производства стоимостью более 11,5 млн. рублей было приобретено за счет средств федерального бюджета», — говорит исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер.





По данным мэрии, в 2020 году в Томске закупили музыкальные инструменты на 5 млн рублей. В ДШИ № 1 появились пианино, аккордеон и колокольчики, ДМШ № 2 – акустическое фортепиано, классическая гитара, цифровое пианино, ксилофон и синтезатор, ДМШ № 4 - два пианино, ДМШ № 5 – пианино, гитара и скрипка, ДМШ № 8 – аккордеоны, баяны и гусли.