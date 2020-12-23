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23 декабря,
2020
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В томской колонии шьют защитные костюмы для медиков

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

В исправительной колонии №3 в Томске осужденные шьют защитные костюмы для скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ИК-3. 

В томской колонии шьют защитные костюмы для медиков
Фото: УФСИН по Томской области

17 осужденных, ранее прошедших обучение в Профессиональном училище № 287 в Томске, сшили 1700 комбинезонов, из них 1000 отправили на станцию скорой медицинской помощи. 


Осужденные должны изготовить 20 300 защитных комбинезонов с бахилами до 15 февраля следующего года. 


По информации ведомства, качество и сроки поставки контролируют сотрудники центра трудовой адаптации осужденных. 


«Администрации исправительных учреждений развивают производственный потенциал и расширяют ассортимент выпускаемых товаров. Выполнение условий договоров и хорошее качество помогает оставаться востребованными на региональном рынке товаров и услуг в сложных условиях пандемии», — рассказал заместитель начальника УФСИН Виталий Пичугин. 

В томской колонии шьют защитные костюмы для медиков
Фото: УФСИН по Томской области

По информации аналитической системы Фокус.контур, помимо защитных костюмов и бахил, осужденные шьют постельное белье для ковидных госпиталей в Томске. 


Так, в июле 2020 руководство ИК-3 заключило контракт с медсанчастью №2 на поставку комплектов постельного белья. Сумма контракта — 715 тысяч рублей. 

В томской колонии шьют защитные костюмы для медиков
Фото: Фокус.контур

Согласно каталогу ИК-3, комплект постельного белья стоит от 833 рублей за штуку. 

Каталог готовой продукции
Каталог готовой продукции
Фото: УФСИН по Томской области

Всего в исправительной колонии №3 работают восемь производств: сельскохозяйственный и швейный цеха, деревообработка, металлообработка и автосервис. 


Кроме этого, в ИК-3 выпускают полимерные изделия – пластиковые окна и акриловые ванны, продукты питания – колбасы, тушенку, вторые блюда и салаты. Осужденные занимаются переработкой растительного сырья. В колонии можно приобрести четыре вида круп и комбикорма. 


Цены на продукцию колонии ИК-3 доступны по ссылке


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