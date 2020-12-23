В томской колонии шьют защитные костюмы для медиков

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В исправительной колонии №3 в Томске осужденные шьют защитные костюмы для скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ИК-3.

Фото: УФСИН по Томской области

17 осужденных, ранее прошедших обучение в Профессиональном училище № 287 в Томске, сшили 1700 комбинезонов, из них 1000 отправили на станцию скорой медицинской помощи.

Осужденные должны изготовить 20 300 защитных комбинезонов с бахилами до 15 февраля следующего года.



По информации ведомства, качество и сроки поставки контролируют сотрудники центра трудовой адаптации осужденных.

«Администрации исправительных учреждений развивают производственный потенциал и расширяют ассортимент выпускаемых товаров. Выполнение условий договоров и хорошее качество помогает оставаться востребованными на региональном рынке товаров и услуг в сложных условиях пандемии», — рассказал заместитель начальника УФСИН Виталий Пичугин.

Фото: УФСИН по Томской области

По информации аналитической системы Фокус.контур, помимо защитных костюмов и бахил, осужденные шьют постельное белье для ковидных госпиталей в Томске.

Так, в июле 2020 руководство ИК-3 заключило контракт с медсанчастью №2 на поставку комплектов постельного белья. Сумма контракта — 715 тысяч рублей.

Фото: Фокус.контур

Согласно каталогу ИК-3, комплект постельного белья стоит от 833 рублей за штуку.

Фото: УФСИН по Томской области