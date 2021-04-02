В томской БСМП закрывается ковидный госпиталь

Респираторный госпиталь, который работал на базе томской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) перестал работать с пациентами с COVID-19, сообщает Облздрав. Скоро больница перейдет к работе по основному профилю.

«Пациенты нашего стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска. В учреждении проводятся завершающие мероприятия по обработке и дезинфекции оборудования и помещений», — рассказал главврач БСМП Олег Попадейкин.





По его словам, с середины апреля больница возобновит плановую и экстренную медицинскую помощь по профилям «травматология и нейрохирургия».





Напомним, томскую БСМП перепрофилировали в ковидный госпиталь в октябре 2020 года. На ее базе создали 180 коек для пациентов с подтвержденным коронавирусом, из которых 40 реанимационных.