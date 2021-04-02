Добрые новости
02 апреля,
2021
1
фото
Новости

В томской БСМП закрывается ковидный госпиталь

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

Респираторный госпиталь, который работал на базе томской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) перестал работать с пациентами с COVID-19, сообщает Облздрав. Скоро больница перейдет к работе по основному профилю.

В томской БСМП закрывается ковидный госпиталь

«Пациенты нашего стационара выписаны или переведены на долечивание в другие респираторные госпитали Томска. В учреждении проводятся завершающие мероприятия по обработке и дезинфекции оборудования и помещений», — рассказал главврач БСМП Олег Попадейкин.


По его словам, с середины апреля больница возобновит плановую и экстренную медицинскую помощь по профилям «травматология и нейрохирургия».


Напомним, томскую БСМП перепрофилировали в ковидный госпиталь в октябре 2020 года. На ее базе создали 180 коек для пациентов с подтвержденным коронавирусом, из которых  40 реанимационных.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.