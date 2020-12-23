В томской больнице испытают прибор для лечения обморожений

В томской больнице № 3 установили прибор для лечения обморожений, созданный радиофизиками ТГУ. Его хотят испытать на добровольцах, чтобы в дальнейшем отправить на клинические испытания и запустить производство.

Горбольница №3 — одно из учреждений, куда по скорой привозят пациентов с обморожением, поэтому в преддверии новогодних праздников ученые предложили разместить там свою установку. Сейчас прибор в больнице, врачи изучают его устройство и методику применения.

Обычно люди обращаются в больницы с обморожением слишком поздно. Пытаются отогреться самостоятельно механическим растиранием или согревая замершие конечности у источников тепла, например, подставляя обмороженный участок под горячую воду, – цитирует пресс-служба ТГУ завкафедрой радиофизики ТГУ Григория Дунаевского. – Так нагреваются только верхние ткани, а внутренние сосуды остаются нераскрытыми. В итоге из-за перепада температур образуются тромбы, разрывы – и тут уже никакие приборы не помогают, нужно ампутировать.

Прибор радиофизиков позволяет этого избежать. Работая по принципу микроволновой печи, он позволяет отогревать весь объем замерзших тканей. Отличие, прежде всего, в мощности излучения – она в сотни раз меньше, чем в СВЧ-печи. Кроме того, в микроволновке для равномерного прогревания предусмотрено вращение нагреваемого предмета, за счет чего под воздействие поля попадают все его участки. Здесь же нельзя заставить крутиться руку или ногу пациента, поэтому пришлось предусмотреть вращение самого поля.





Григорий Дунаевский отмечает, что в прошлом году с помощью прибора удалось вылечить отмороженные стопы и кисти рук, подлежащие ампутации. В пресс-службе ТГУ добавляют, что работа над устройством идет уже более 10 лет. Сейчас радиофизикам нужно накопить статистику случаев лечения глубоких обморожений, создать окончательный вариант прибора и направить его на клинические испытания.



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