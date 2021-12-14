В томском УФАС признали рекламу с изображением целующихся людей непристойной

В томском УФАС прошло очередное заседание рекламного совета. На заседании обсудили рекламу с изображением целующихся людей и с изображением оружия, которое направлено на человека, потребителя рекламы.

Как сообщается на сайте ведомства, обсуждение было оживленным, и к единому мнению собравшимся прийти не удалось. Позиция совета в итоге решилась голосованием.

«Оценивая визуальное содержание рекламы с изображением целующихся людей, учитывая детали изображения, члены совета большинством голосов признали образ, используемый в рекламе, непристойным и рекомендовали антимонопольному органу возбудить производство по делу о нарушении рекламного законодательства», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что образ целующихся людей нарушает закон, так как в рекламе не допускается «использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов».

Что же касается содержания второй обсуждаемой рекламы, рекламы автомастерской, в центре которой располагались дула двух пистолетов, обращенных на потребителя, то тут совет не усмотрел признаки нарушения.

«Статьей 26 Закона о рекламе установлены специальные требования к рекламе оружия. Вместе с тем, совет пришел к выводу, что служебное оружие, боевое ручное стрелковое оружие, гражданское оружие, в том числе оружие самообороны, спортивное, охотничье и сигнальное оружие не являются объектом рекламирования рассматриваемой советом рекламы, следовательно, ограничения и запреты, установленные статьей 26 Закона, не распространяются на такую рекламу. Совет пришел к выводу, что объектом рекламирования являются услуги автомастерской. При оценке рекламы учитывалась также невозможность идентифицировать оружие, к которому могло быть привлечено внимание потребителей рекламы посредством распространения такой рекламы», — отмечает УФАС.

В томском УФАС также отметили традиционное преобладание жалоб граждан на навязчивую рекламу по телефону. Такая реклама по-прежнему вызывает большое недовольство томичей. В ведомстве также отметили, что зачастую качество обращений не позволяет УФАС принять меры для защиты прав потребителей рекламы. В итоге было предложено разработать типовой бланк такого обращения, согласно которому установлены специальные требования к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи. Бланк будет размещен в 2022 году на сайте ведомства.

Инициатива антимонопольного органа получила поддержку совета, типовой бланк обращения будет размещен на сайте управления в 2022 г. после обсуждения на первом заседании совета в будущем году.