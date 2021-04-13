В томском УФАС назначили нового руководителя

Руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы региона назначили Вадима Алиева, сообщает пресс-служба ведомства.





С ноября 2020 года Алиев работал заместителем руководителя УФАС. В марте после ухода руководителя Владимира Шевченко Вадим Алиев временно исполнял обязанности руководителя ведомства.





«До назначения в Томск Вадим Алиев работал в должности заместителя руководителя Башкортостанского УФАС России. В послужном списке В.А. Алиева работа в трех территориальных органах Федеральной антимонопольной службы с 2014 года», — уточнили в УФАС.





Вадим Алиев в 2014 году окончил Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2018 году – Уральский государственный юридический университет по направлению «Юриспруденция».





Отметим, предыдущий глава томского УФАС Владимир Шевченко руководил ведомством больше 20 лет. Причиной ухода Владимир Шевченко назвал достижение возраста 65 лет, после которого по правилам госслужащие не могут продолжать работу. Он получил уведомление от руководителя российского ФАС, что после того, как 10 марта достигнет предельного возраста, служебный контракт будет расторгнут.