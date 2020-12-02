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02 декабря,
2020
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Новости

В томском ТЮЗе пройдет показ «Особой моды»

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

Сегодня, 2 декабря, в томском Театре юного зрителя пройдёт шоу-показ проекта «Особая мода», он откроет Декаду инвалидов. В этом году все желающие смогут увидеть трансляцию события, сообщили организаторы.


«Феерия стиля, красоты, утонченности ждет гостей 2 декабря в 17.00 в Театре юного зрителя (г. Томск, ул. Нахановича, 4, вход строго по билетам, количество билетов ограничено, получить бесплатный билет можно в понедельник с 11:00 до 15:00 по адресу: Гагарина 1 тел: 51-50-32). Впервые будет организована онлайн-трансляция, чтобы зрители смогли насладиться ярким красочным шоу, которое по праву является одним из заметных событий в культурной жизни не только нашего города, но и всей России», — говорится в сообщении.

В томском ТЮЗе пройдет показ «Особой моды»
Фото: предоставлено Ириной Дороховой

Ссылки на трансляцию разместят в социальных сетях проекта: во «ВКонтакте»Instagram, а также на сайте.


Организаторы рассказывают, что на сцене покажут коллекции не только томских дизайнеров, но и работы из других регионов России. Их представят модели с инвалидностью и без. По словам председателя томского Всероссийского общества инвалидов и директора «Особой Моды» Ирины Дороховой, в этом году показ конкурса состоится в десятый раз, но празднование юбилея перенесли на 2021 год. В этом же году состоится демонстрация показа лучших коллекций дизайнеров, они прислали свои коллекции из разных городов, в том числе из Москвы.

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