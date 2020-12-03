В Томском ТЮЗе премьера «молодежной» комедии Шекспира

«Сюжет «Укрощения строптивой» существовал в английской драматургии и до Шекспира. Сначала пьеса сводилась к анекдоту о том, как мужчина заставлял женщину со вздорным характером смириться и она становилась покладистой женой. А Шекспир довел сюжет до высокой идеи – показал, как рождается нестандартная любовь, как в дикой борьбе мужчины и женщины, каждый из которых желает отстоять свою правду, высекается настоящее чувство. Мы живем в обществе равноправия, когда женщины во многом сильнее мужчин. Тем актуальнее эта история», – рассказывает Иван Орлов.





В команде режиссера новосибирский художник Каринэ Булгач и московский хореограф-режиссер Наталья Шурганова, с которыми Иван Орлов сотрудничает во многих своих спектаклях. По их замыслу, действие стремительной современной комедии разворачивается в помпезном и при этом минималистичном пространстве, отсылающем к клипам группы Queen, в котором персонажи двигаются под песни Фредди Меркьюри и рок-н-ролл, полный драйва и энергии.





«Герои спектакля также колоритны. В них легко узнаются современные типажи. Сестры Бианка и Катарина — два женских полюса. Бианка помешана на своей привлекательности и не мыслит жизнь без инстаграма, а Катарина — боец, решительная и радикальная как в пределах октагона (Катарина — боец и не в переносном смысле тоже, ММА — ее любимое занятие), так и в жизни. Она ищет только настоящих чувств и ради них (или против них?) готова бороться. Под стать ярким девушкам и мужчины, которых режиссер сделал не менее своеобразными», — говорится в анонсе спектакля.





Первые показы комедии пройдут 12 и 13 декабря, начало в 18:00.