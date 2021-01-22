В томском ТЮЗе появился главный художник впервые за 16 лет

В томском ТЮЗе назначили впервые за последние 16 лет назначили главного художника. Им стала выпускница факультета сценографии ГИТИСа Анна Бубнова, сообщает пресс-служба ТЮЗа.





«Должность заняла Анна Бубнова, член Союза художников Москвы, регулярный участник художественных и театральных выставок и фестивалей, ранее служившая главным художником в Буряад театре (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия). Главного художника не было в ТЮЗе с 2004 года, со времён, когда им работал Николай Кузнецов, в качестве художника-постановщика оформивший более 50-ти спектаклей», — рассказали в театре.





Анна Бубнова окончила факультет сценографии ГИТИСа, а до этого училась Московском академическом художественном училище. Ставила спектакли в театрах Москвы, Ульяновска, Улан-Удэ, Петрозаводска, Иркутска, Братска. Анну номинировали на Национальную премию «Золотая маска» со спектаклем «Аламжи» Бурятского театра драмы им. Х. Намсараева.





В театре отметили, что главного художника у них не было с 2004 года. До этого времени там работал Николай Кузнецов, который оформил более 50 спектаклей. В ТЮЗе также отметили, что их зрители уже видели томскую работу молодого художника. Вместе с главным режиссёром театра Дмитрием Акимовым в конце 2020 года они представили спектакль-концерт «Беспринципный новый год». Сейчас Анна как художник-постановщик приступает к работе над спектаклем для детей «Тараканище» по сказке Корнея Чуковского. Премьера запланирована на 20 марта.





Планируется, что в томском ТЮЗе Анна Бубнова будет руководить производственными мастерскими, заниматься сценографией, оформлять спектакли и визуально представлять театр.