В томском суде рассмотрят четыре дела о передаче экс-сотрудником ГИБДД взятки за знакомого таксиста

Водитель такси, которого сотрудники ДПС остановили нетрезвым, передал взятку через своего знакомого, бывшего сотрудника ГИБДД. Четыре уголовных дела на участников событий с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в прокуратуре.

По информации ведомства, в июле 2021 года экипаж ДПС остановил автомобиль такси, водитель оказался нетрезв «по внешним признакам». Мужчина, опасаясь ответственности за управление авто в нетрезвом виде, решил обратиться за помощью к своему приятелю, бывшему сотруднику ГИБДД, вышедшему на пенсию. Знакомый согласился передать взятку инспектору ДПС, который оказался его давним знакомым со времен совместной службы.

«Получив от их общего знакомого предназначенные для взятки денежные средства в размере 30 тысяч рублей, бывший сотрудник договорился с инспектором о передаче денег. В результате таксиста отпустили домой. Спустя несколько дней экс-сотрудник навестил своего бывшего сослуживца и передал ему 20 тысяч рублей в качестве взятки за незаконное освобождение водителя. А 10 тысяч рублей оставил себе в качестве вознаграждения», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовным делам, возбужденным на всех четырех участников событий. Так, сотрудник ГИБДД, который на данный момент не работает в ведомстве, обвиняется по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки), водитель такси обвиняется по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Пенсионер ГИБДД, который выступил посредником при передаче взятки, а также его знакомый сотрудник, через которого передали деньги нужным должностным лицам, обвиняются по пункту «а» части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Дела рассмотрят в Октябрьском районном суде.