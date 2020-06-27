В томском штабе Алексея Навального нашли «жучок»

«Мой коллега Андрей Фатеев пришел сегодня в штаб и видит, что около батареи лежит какая-то штучка, похожая на картридер для флешки от фотоаппарата. Оказалось, что это не картридер, а небольшой диктофон. Какой-то товарищ с холодной головой, горячим сердцем, но, видимо, с трясущимися руками прилепил жучок то ли под подоконник, то ли на батарею. И диктофон отклеился и упал. Мы, разумеется, послушали, что там он записал. Запись велась на протяжении вчерашнего дня», — рассказала Ксения Фадеева.