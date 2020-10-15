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15 октября,
2020
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Новости

В томском селе зафиксировали птичий грипп

ТВ2
ТВ2
51 минута назад

В селе Мельниково Шегарского района зафиксировали внезапную гибель более 50 домашних птиц в одном из частных подворий, сообщает пресс-служба областной администрации. Как установили первичные исследования региональной ветлаборатории,  причина гибели — высокопатогенный грипп птиц H5. 

В томском селе зафиксировали птичий грипп

Также патологический материал направили для подтверждения результата в ФГБУ «ВНИЗЖ» в город Владимир. Областной департамент ветеринарии подготовил все документы, чтобы установить карантин в очаге. Государственная ветеринарная служба проводит мероприятия для ликвидации болезни.


«Все поголовье птицы в неблагополучном пункте подлежит изъятию, в угрожаемой зоне (в радиусе 5 километров) птица прививается, проводится постоянный мониторинг состояния их здоровья», — уточнили в обладминистрации.


После эпизоотологического расследования специалисты установили, что причиной вспышки стала птица, завезенная из соседнего региона. При этом отмечается, что ухудшение ситуации по гриппу птиц на территории соседних с Томской областью регионов началось в конце текущего лета. К 11 октября в России действовали 32 очага: по 1 – в Саратовской и Тюменской областях, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Татарстан, 4 – в Челябинской области, 13 – в Курганской области и 11 – в Омской области.


«Областной департамент ветеринарии обращает внимание владельцев домашней птицы на основные клинические признаки заболевания: угнетение, нарушение координации движений, запрокидывание головы и искривление шеи, синюшностъ кожи и видимых слизистых оболочек, потемнение гребня и сережек (у кур), загрязненная экскрементами хвостовая часть. Возможна частичная парализация и мышечные судороги конечностей. В случае подозрения на болезнь следует обращаться в государственную ветеринарную службу по месту жительства или в департамент ветеринарии», — говорится в сообщении.


Отметим, в Томской области очаги гриппа птиц находили в 2006 и 2007 годах в Зырянском и Асиновском районах. После тех случаев домашнюю птицу вакцинировали вплоть до 2010 года. 


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