В томском селе ввели карантин из-за заразной болезни коровы

У одной из коров в селе Большая Галка Бакчарского района нашли заразный узелковый дерматит и ввели карантин. Опасной считается территория в радиусе 5 км вокруг неблагополучного пункта, сообщил региональный Россельхознадзор.

«Экономический урон, который может нанести распространение данного заболевания, весьма значителен с учетом того, что согласно п. 40 ветеринарных правил после отмены карантина на территории неблагополучного пункта и угрожаемой зоны в течение 12 месяцев сохраняются ограничения на ввоз и вывоз восприимчивых животных за пределы угрожаемой зоны и проведение ярмарок, выставок», — уточняют в Россельхознадзоре.





Отмечается, что в России впервые такое заболевание зафиксировали в 2015 году. Нодулярный либо узелковый дерматит — сложное инфекционное заболевание, встречается чаще у крупного рогатого скота, но бывает и у других млекопитающих. Инфекция быстро распространяется, а смертность у скота от нее – до 95 %. Часто переносчиками бывают кровососущие насекомые, также в природе распространяется через физиологические выделения животных, попадая в воду, пищу. Инфекцию переносят и птицы, при этом сами не болеют.





Среди симптомов при тяжелом течении — лихорадка, резкая потеря аппетита и веса, затрудненное дыхание, расстройство ЖКТ. Внешне проявляется как узелки по телу, а в области слизистых — в виде округлых язв и некротических бляшек серовато-желтого оттенка. «Со временем они перерастают в обильные гнилостные поражения; язвы и нагноения в зоне глаз, это приводит к эрозии век, а также к поражению роговицы и глазного яблока», — предупреждают ветврачи.





Если вы заметили описанные признаки у животного, просят немедленно сообщить об этом в департамент ветеринарии по Томской области или в Управление Россельхознадзора по Томской области.