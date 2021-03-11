В томском селе открылся спорткомплекс имени баскетболиста Сергея Белова

В селе Мельниково открылся физкультурно-спортивный комплекс площадью почти две тысячи квадратных метров. Комплекс получил им известного томского баскетболиста Сергея Белова, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Фото: областной департамент по физической культуре и спорту
Строить спорткомплекс начали год назад по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На создание объекта направили более 118 млн рублей, из которых 112 млн рублей – средства федерального и областного бюджетов.
Имя новому спорткомплексу выбрали жители Шегарского района в ходе голосования на сайте районной администрации. Из 130 предложенных названий больше всего голосов набрал вариант «Спортивный комплекс имени Сергея Белова».
Рад, что люди сами выбрали имя новому спорткомплексу: он будет носить имя нашего легендарного земляка, уроженца Шегарского района, почетного гражданина Томской области баскетболиста Сергея Белова, – сказал на открытии губернатор Сергей Жвачкин. – Не случайно баскетбол – самый популярный вид спорта в районе. И новый спортивный комплекс позволит людям еще активнее заниматься и баскетболом, и другими видами спорта. А значит – быть здоровыми, сильными и успешными.
Сергей Александрович Белов – советский баскетболист, тренер, олимпийский чемпион, двухкратный чемпион мира, один из самых титулованных игроков советского и европейского баскетбола 20 века. Сергей Белов родился в селе Нащеково Шегарского района 23 января 1944 года. В октябре 2013 года в возрасте 69 лет легендарный баскетболист скончался.
Мы рассказываем о важном. ПОДДЕРЖИ ТВ2