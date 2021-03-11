В томском селе открылся спорткомплекс имени баскетболиста Сергея Белова

В селе Мельниково открылся физкультурно-спортивный комплекс площадью почти две тысячи квадратных метров. Комплекс получил им известного томского баскетболиста Сергея Белова, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Строить спорткомплекс начали год назад по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На создание объекта направили более 118 млн рублей, из которых 112 млн рублей – средства федерального и областного бюджетов.





Имя новому спорткомплексу выбрали жители Шегарского района в ходе голосования на сайте районной администрации. Из 130 предложенных названий больше всего голосов набрал вариант «Спортивный комплекс имени Сергея Белова».