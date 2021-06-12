В томском селе Белосток освятили восстановленный костел

В томском селе Белосток освятили польский костел, восстановленный после пожара. В церемонии принял участие генконсул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек.
Напомним, костел в селе Белосток построили в 1908 году добровольные польские переселенцы, отправлявшиеся в Сибирь «за хлебом». Храм был не только священным местом, но и объединял польскую общину Белостока. В ночь с 18 на 19 апреля 2017 года костел сгорел. Для его восстановления требовалось 150 тысяч евро, пожертвования собирали несколько лет.
Восстановленный костел освятил епископ Преображенской епархии в Новосибирске Иосиф Верт. На церемонии также присутствовали священники из других городов Сибири и генеральный консул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек.
Белосток — село в Кривошеинском районе Томской области, основанное польскими переселенцами из Западного края и Холмщины в 1898 году. Село названо в честь города Белосток на востоке Польши.
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