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12 июня,
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В томском селе Белосток освятили восстановленный костел

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В томском селе Белосток освятили польский костел, восстановленный после пожара. В церемонии принял участие генконсул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек.


В томском селе Белосток освятили восстановленный костел
В томском селе Белосток освятили восстановленный костел

Напомним, костел в селе Белосток построили в 1908 году добровольные польские переселенцы, отправлявшиеся в Сибирь «за хлебом». Храм был не только священным местом, но и объединял польскую общину Белостока. В ночь с 18 на 19 апреля 2017 года костел сгорел. Для его восстановления требовалось 150 тысяч евро, пожертвования собирали несколько лет. 


Восстановленный костел освятил епископ Преображенской епархии в Новосибирске Иосиф Верт. На церемонии также присутствовали священники из других городов Сибири и генеральный консул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек.

В томском селе Белосток освятили восстановленный костел
В томском селе Белосток освятили восстановленный костел
В томском селе Белосток освятили восстановленный костел
В томском селе Белосток освятили восстановленный костел

Белосток — село в Кривошеинском районе Томской области, основанное польскими переселенцами из Западного края и Холмщины в 1898 году. Село названо в честь города Белосток на востоке Польши. 


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