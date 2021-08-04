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Главная Новости В Томском региональном центре крови дефицит донорского материала
Новости

В Томском региональном центре крови дефицит донорского материала

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

В Томском региональном центре крови дефицит донорского материала. Об этом сообщила «Интерфаксу» заместитель главного врача учреждения Тамара Кондинская. Сейчас в день центр принимает порядка 40 человек при норме — в 70-80 человек.

«Донорство снизилось, так как люди в отпусках, студенты разъехались. Сейчас нам особенно нужна кровь первой группы с отрицательным резусом, ее в городе не так много, потому что такая кровь довольно редкая. Но мы будем рады донору с любой кровью», — говорит Кондинская.

По ее словам, число доноров снизилось еще и из-за коронавируса и вакцинации от него. Так как кровь можно сдавать только через два месяца после болезни и через месяц после прививки.

Тамара Кондинская уточнила, что существующего запаса крови первой группы с отрицательным резусом в банке хватит примерно на одну неделю, но на это влияют заявки от медучреждений.

Узнать о том, как стать донором крови, можно на сайте Службы крови в Томске

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