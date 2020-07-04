В Томском районе горит деревянный храм: фото
В селе Зоркальцево горит деревянный храм, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
Сообщение о возгорании в бревенчатом храме в Зоркальцево поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 14:34 субботы, 4 июля. Пожар ликвидировали в 15.39.
По информации МЧС, на месте работают более десяти единиц техники и свыше 30 человек.
Из-за теплового потока и разлетающихся искр существовала угроза распространения пожара на восемь соседних домов.
Пожарные и местное население не допустили этого, — пояснили в ведомстве.
Пока ничего не известно о пострадавших, площадь пожара составила 250 квадратных метров. По словам очевидцев, в храм попала молния.
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Деревянный храм горит в томском селе Зоркальцево Бревенчатый храм загорелся в селе Зоркальцево Томского района днем в субботу; в тушении пожара задействованы более 30 человек и более 10 единиц техники, сообщила пресс-служба регионального МЧС. #регион70 #томск #пожартомск #зоркальцево #пожарзоркальцево
Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС.
По информации из открытых источников, храм назывался Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия». Храм был построен в 1873 году. При советской власти в 1933 году храм закрыли. В 1987 году храм в аварийном состоянии передали православной общине.
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