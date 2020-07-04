В Томском районе горит деревянный храм: фото

В селе Зоркальцево горит деревянный храм, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в бревенчатом храме в Зоркальцево поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 14:34 субботы, 4 июля. Пожар ликвидировали в 15.39.





По информации МЧС, на месте работают более десяти единиц техники и свыше 30 человек.