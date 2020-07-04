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04 июля,
2020
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Новости

В Томском районе горит деревянный храм: фото

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В селе Зоркальцево горит деревянный храм, сообщает пресс-служба МЧС по региону. 

В Томском районе горит деревянный храм: фото

Сообщение о возгорании в бревенчатом храме в Зоркальцево поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 14:34 субботы, 4 июля. Пожар ликвидировали в 15.39. 


По информации МЧС, на месте работают более десяти единиц техники и свыше 30 человек. 

В Томском районе горит деревянный храм: фото
Фото: МЧС по Томской области

Из-за теплового потока и разлетающихся искр существовала угроза распространения пожара на восемь соседних домов.
Пожарные и местное население не допустили этого, — пояснили в ведомстве. 

Пока ничего не известно о пострадавших, площадь пожара составила 250 квадратных метров. По словам очевидцев, в храм попала молния.

В Томском районе горит деревянный храм: фото
В Томском районе горит деревянный храм: фото
В Томском районе горит деревянный храм: фото
В Томском районе горит деревянный храм: фото
В Томском районе горит деревянный храм: фото
В Томском районе горит деревянный храм: фото

Причину пожара устанавливают сотрудники МЧС. 

По информации из открытых источников, храм назывался Церковь иконы Божией Матери «Одигитрия». Храм был построен в 1873 году. При советской власти в 1933 году храм закрыли. В 1987 году храм в аварийном состоянии передали православной общине. 

Храм до пожара
Храм до пожара
Фото: Сергей Аванесов

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