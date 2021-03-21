В Томском районе автоинструктор вел урок в нетрезвом состоянии: видео

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Сотрудники ДПС задержали в Томском районе инструктора автошколы, он был пьяный во время урока по вождению. Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав, сообщает УМВД по региону.

На 8 километре автодороги Томск – Мирный – Межениновка сотрудники ДПС остановили автомобиль с опознавательным знаком «Учебное транспортное средство», которым управляла девушка.



При проверке документов у водителя-инструктора, инспекторы обратили внимание на то, что мужчина старается держаться подальше от сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. На видео прибор показал концентрацию спирта в парах воздуха – 240 миллиграммов.

