Добрые новости
21 марта,
2021
Новости

В Томском районе автоинструктор вел урок в нетрезвом состоянии: видео

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сотрудники ДПС задержали в Томском районе инструктора автошколы, он был пьяный во время урока по вождению. Мужчине грозит штраф  30 тысяч рублей и лишение водительских прав, сообщает УМВД по региону.

На 8 километре автодороги Томск – Мирный – Межениновка сотрудники ДПС остановили автомобиль с опознавательным знаком «Учебное транспортное средство», которым управляла девушка. 

При проверке документов у водителя-инструктора, инспекторы обратили внимание на то, что мужчина старается держаться подальше от сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. На видео прибор показал концентрацию спирта в парах воздуха – 240 миллиграммов.

Сотрудники составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Мужчина должен будет выплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Кроме того, водителю, по истечении срока лишения, необходимо пройти проверку знаний Правил дорожного движения (сдать теоретическую часть экзамена на право управления транспортными средствами).

В отношении автошколы проведут административное расследование.


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.