В Томском районе автоинструктор вел урок в нетрезвом состоянии: видео

Сотрудники ДПС задержали в Томском районе инструктора автошколы, он был пьяный во время урока по вождению. Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав, сообщает УМВД по региону.
На 8 километре автодороги Томск – Мирный – Межениновка сотрудники ДПС остановили автомобиль с опознавательным знаком «Учебное транспортное средство», которым управляла девушка.
При проверке документов у водителя-инструктора, инспекторы обратили внимание на то, что мужчина старается держаться подальше от сотрудников полиции. Инспекторы ГИБДД предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. На видео прибор показал концентрацию спирта в парах воздуха – 240 миллиграммов.
Сотрудники составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Мужчина должен будет выплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Кроме того, водителю, по истечении срока лишения, необходимо пройти проверку знаний Правил дорожного движения (сдать теоретическую часть экзамена на право управления транспортными средствами).
В отношении автошколы проведут административное расследование.
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