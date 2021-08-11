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Главная Новости В Томском районе в погребе задохнулся 82-летний мужчина
Новости

В Томском районе в погребе задохнулся 82-летний мужчина

ТВ2
ТВ2 ТВ2
42 минуты назад

В деревне Черная речка 82-летний мужчина задохнулся в погребе. Информация об этом поступила утром 11 августа оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

«В 09:15 на месте уже были специалисты оперативно-дежурной смены. Газоанализатор показал, что в овощной яме менее 20% кислорода. Поэтому спасатели спустились вниз в дыхательных аппаратах и эвакуировали пожилого человека. 82-летний мужчина погиб», — рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук.

По предварительным данным, погибший протапливал погреб накануне, а сегодня утром решил сделать это снова. Напоминаем, что разведение огня для просушки погребов — опасно. Кроме того, там возможно скопление природного газа. Поэтому перед спуском в погреб его надо тщательно проветрить, при этом не включая сразу свет или не зажигая свечи.

Автор:  предоставлено ТО ПСС
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