В томском промпарке хотят построить завод по переработке кедрового ореха

Ожидается, что в строительство зданий и приобретение оборудования для завода компания вложит не менее 100 млн рублей. Число сотрудников увеличится на 12 человек. Как отмечает администрация, новый завод поможет компании внедрить современные технологии переработки, которые позволяют улучшать качество продукта — сохранять натуральный состав и витаминные комплексы. Также это поможет увеличить объем производства и расширить ассортимент сладостей из кедрового ореха.

«Наша компания по максимуму использует сырье. Ядро кедрового ореха направляется для производства кондитерских, кулинарных изделий и кедрового масла. Шрот, который остается после отжима, применяется в качестве вкусовой добавки и обогатителя микроэлементами и витаминами, а скорлупа является компонентом для бальзамов и настоек», — рассказал о работе компании руководитель Анатолий Линник.

По информации обладминистрации, предприятие занимается переработкой кедрового ореха с 2016 года. В 2022 году «Алфавит здоровья» планирует начать поставки своей продукции в страны Европы и попытаться выйти на рынки Китая и Южной Кореи.