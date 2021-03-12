В томском поселке мужчина из-за долга разрубил топором компьютер в сельсовете

Мировой суд Верхнекетского района Томской области признал виновным в уничтожении чужого имущества 33-летнего местного жителя. Мужчина разрубил топором мебель и компьютерную технику в сельсовете. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В мае 2020 года житель поселка Ягодное Верхнекетского района, узнав, что судебные приставы взыскали с него задолженность по аренде муниципального жилья в размере 707 рублей, вооружился топором и пришел в здание местной администрации сельского поселения, где повредил мебель и уничтожил данным орудием дорогостоящую компьютерную технику. После чего с места преступления скрылся, но был задержан сотрудником полиции», — говорится в сообщении.







Отмечается, что общий размер причиненного ущерба составил более 77 тысяч рублей. Свою вину подсудимый признал и полностью раскаялся.







В итоге суд приговорил его одному году условного года и к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Также удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого всей суммы причиненного ущерба. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

