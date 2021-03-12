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12 марта,
2021
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Новости

В томском поселке мужчина из-за долга разрубил топором компьютер в сельсовете

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мировой суд Верхнекетского района Томской области признал виновным в уничтожении чужого имущества 33-летнего местного жителя. Мужчина разрубил топором мебель и компьютерную технику в сельсовете. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В томском поселке мужчина из-за долга разрубил топором компьютер в сельсовете

«В мае 2020 года житель поселка Ягодное Верхнекетского района, узнав, что судебные приставы взыскали с него задолженность по аренде муниципального жилья в размере 707 рублей, вооружился топором и пришел в здание местной администрации сельского поселения, где повредил мебель и уничтожил данным орудием дорогостоящую компьютерную технику. После чего с места преступления скрылся, но был задержан сотрудником полиции», — говорится в сообщении.


Отмечается, что общий размер причиненного ущерба составил более 77 тысяч рублей. Свою вину подсудимый признал и полностью раскаялся.


В итоге суд приговорил его одному году условного года и к десяти месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты. Также удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с подсудимого всей суммы причиненного ущерба. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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