В Томском перинатальном центре заменили упавшую потолочную плитку

В областном перинатальном центре заменили упавшую потолочную плитку в палате на четвертом этаже. Об этом сообщил главный врач центра Игорь Степанов.
«Сегодня утром была заменена одна потолочная плитка, в палате уже находятся пациентки», — пояснил Игорь Степанов.
Напомним, инцидент произошел вечером в пятницу, 10-ого декабря. Одна из потолочных плиток намокла и упала на обеденный стол, никто не пострадал. Причиной стала течь крана батареи на пятом, техническом, этаже. Заведующая отделением сразу же перевела двух находившихся в палате пациенток в другую палату, а сантехник оперативно устранил неполадку, сообщает облздрав.
Ранее в санатории-профилактории ТГПУ, в котором временно проходят лекции для студентов, обрушился потолок. Вуз, а также Следственный комитет проводят проверки.