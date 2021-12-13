В Томском перинатальном центре заменили упавшую потолочную плитку

В областном перинатальном центре заменили упавшую потолочную плитку в палате на четвертом этаже. Об этом сообщил главный врач центра Игорь Степанов. «Сегодня утром была заменена одна потолочная плитка, в палате уже находятся пациентки», — пояснил Игорь Степанов.

Напомним, инцидент произошел вечером в пятницу, 10-ого декабря. Одна из потолочных плиток намокла и упала на обеденный стол, никто не пострадал. Причиной стала течь крана батареи на пятом, техническом, этаже. Заведующая отделением сразу же перевела двух находившихся в палате пациенток в другую палату, а сантехник оперативно устранил неполадку, сообщает облздрав.